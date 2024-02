Offerte Xiaomi per San Valentino: il vostro amore sarà dello sconto extra

La promozione "Innovazione che Conquista" di Xiaomi, come anticipato in apertura, sarà valida fino al 21 febbraio 2024 sullo store ufficiale Mi.com e, sebbene sia l'iniziativa dedicata a San Valentino, non è poi così diversa da quella lanciata per Carnevale.

Il meccanismo è sempre lo stesso e prevede non solo i ribassi diretti su tanti prodotti, ma anche uno sconto extra a seconda della spesa effettuata. Gli sconti extra sono immediati e si applicano secondo la tabella a seguire.

Sconto di 10€ per una spesa di almeno 129€

per una spesa di almeno 129€ Sconto di 15€ per una spesa di almeno 199€

per una spesa di almeno 199€ Sconto di 25€ per una spesa di almeno 299€

Attenzione, perché lo sconto extra non è applicabile su alcuni prodotti delle famiglie POCO X6 Series, POCO M6 Pro e Redmi Note 13 Series. Poco male, anche perché ci sono ribassi speciali su Redmi Note 12, POCO F5 Pro e Xiaomi 13T Pro, sui quali si torna nuovamente a cifre al minimo storico. Fanno poi capolino TV, friggitrici ad aria, purificatori, oltre ad auricolari wireless di ogni tipo e per ogni esigenza.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "Innovazione che Conquista", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store Xiaomi.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi, Redmi e POCO disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più bassi rispetto allo store ufficiale. Trovate in basso una breve selezione dedicata.