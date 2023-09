Offerte Xiaomi "Sconti d'Autunno - Round 2": la sentite questa brezza di promozioni?

Su Mi.com si festeggia l'arrivo della famiglia di dispositivi Xiaomi 13T, come ovvio che sia, ma sediamo subito gli animi: le nuove offerte sullo store non li coinvolgono direttamente. Certo, vi abbiamo fatto vedere come è possibile risparmiare 100€ sulla variante Pro, ma i nuovi "Sconti d'Autunno" si mantengono simili alla scorsa infornata, com ribassi sul meglio della gamma Xiaomi e sui prodotti a marchio POCO e Redmi. Ci sono tanti smartphone e accessori smart da prendere al volo, sfruttando anche lo sconto extra, già visto nelle precedenti edizioni della promo. Il tutto andrà avanti fino al 10 ottobre 2023.

