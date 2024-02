Offerte Xiaomi "Sconti di Primavera": arrivano le belle giornate piene di affari

La promozione "Sconti di Primavera" di Xiaomi, come anticipato in apertura, sarà valida fino al 5 marzo 2024 sullo store ufficiale Mi.com e prevede il classico meccanismo dello sconto extra a seconda della spesa effettuata. Nel dettaglio, si applicano secondo la tabella a seguire:

Sconto di 10€ per una spesa di almeno 99€

per una spesa di almeno 99€ Sconto di 20€ per una spesa di almeno 199€

per una spesa di almeno 199€ Sconto di 30€ per una spesa di almeno 299€

Rispetto alle scorse promozioni, le soglie sono cambiate e gli sconti risultano maggiori ed applicabili su tutto l'ecosistema, eccetto le famiglie POCO X6 Series e POCO M6 Pro. Adesso però l'offerta è valida anche sulla linea Redmi Note 13, che guarda caso è in bella vista nella pagina promozionale, insieme a POCO C65, Redmi Watch 3, Redmi Pad SE e moltissimo altro tra TV, friggitrici ad aria, purificatori, oltre ad auricolari wireless di ogni tipo e per ogni esigenza.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "Sconti di Primavera", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store Xiaomi.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi, Redmi e POCO disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più bassi rispetto allo store ufficiale. Trovate in basso una breve selezione dedicata.