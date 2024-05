Xiaomi vi fa sentire la primavera e sconta Redmi Note 13, monopattini e tanto altro

Vediamo insieme tutti i dettagli della promo, ma prima vi consigliamo di cliccare sul pulsante blu a seguire per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo in tempo reale i migliori consigli per gli acquisti e gli sconti da non perdere.

Si chiama "Xiaomi Spring" la nuova campagna promozionale attiva su Mi.com , lo store ufficiale di Xiaomi . Come potete ben immaginare, si tratta della classica iniziativa ricca di sconti, con un occhio di riguardo sui monopattini e sugli accessori indossabili, grandi protagonisti delle belle giornate. Ovviamente non mancano smartphone e prodotti di domotica, pronti per soddisfare le esigenze di tutti. La promozione andrà avanti fino alle 9:59 del 30 maggio 2024 , quindi avete diversi giorni per approfittarne.

Xiaomi Spring 2024

La promozione "Xiaomi Spring" su Mi.com propone anzitutto l'immancabile sconto extra che si attiva a seconda della spesa effettuata. Nel dettaglio, si applica in base alla tabella a seguire:

Sconto di 10€ per una spesa di almeno 99€

per una spesa di almeno 99€ Sconto di 20€ per una spesa di almeno 199€

per una spesa di almeno 199€ Sconto di 30€ per una spesa di almeno 299€

Lo sconto extra per ogni soglia è cambiato rispetto alla promozione precedente ed è più conveniente, sebbene abbia dei vincoli, poiché non è applicabile su alcuni prodotti come gli smartphone della famiglia POCO F6, i robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum E12, S10+ e X20+, le Xiaomi TV A Series e A Pro Series.

Oltre alla classica batteria di sconti su smartphone, tablet e wearable, ci sono molti ribassi sugli articoli di smart life, come bollitori, friggitrici ad aria, lampade, mini stampanti fotografiche e altro ancora. Molto buoni gli sconti pure sui monopattini, con tutta la famiglia di Xiaomi Electric Scooter 4 in forte sconto.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "Xiaomi Spring", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store Xiaomi. Ritagliatevi un po' di tempo, perché c'è davvero di tutto.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più bassi rispetto allo store ufficiale. Trovate in basso una breve selezione dedicata.