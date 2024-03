Xiaomi vi vuole così bene che vi riempie di offerte con lo "Xiaomi Fan Festival"!

Pur essendo un'iniziativa atta a coinvolgere i fan, lo "Xiaomi Fan Festival" di quest'anno si celebra in una maniera un po' più classica.

Niente sconti che vanno "sbloccati" mettendo i "mi piace" nella relativa pagina, ma una marea di iniziative per risparmiare: ad esempio, i check-in consecutivi sul sito vi offrono Mi Point aggiuntivi, mentre l'acquisto di buona parte dei telefoni delle linee Xiaomi, Redmi e POCO offrono anche degli smartwatch e delle smartband in omaggio.

Torna anche lo sconto extra a seconda della spesa effettuata. Nel dettaglio, si applicano secondo la tabella a seguire:

Sconto di 10€ per una spesa di almeno 99€

per una spesa di almeno 99€ Sconto di 30€ per una spesa di almeno 199€

per una spesa di almeno 199€ Sconto di 50€ per una spesa di almeno 299€

Come potete vedere, lo sconto extra è letteralmente raddoppiato rispetto alle ultime promozioni, ma non è applicabile sui dispositivi della famiglia Xiaomi 14 e su POCO X6 5G da 8/256 GB.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "Xiaomi Fan Festival - Round 1", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store Xiaomi.

Ritagliatevi un po' di tempo, perché c'è davvero di tutto.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi, Redmi e POCO disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più bassi rispetto allo store ufficiale. Trovate in basso una breve selezione dedicata.