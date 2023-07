Lo smartphone da non perdere oggi costa solo 115€ grazie alla nuova offerta Esselunga

Il protagonista assoluto delle nuove offerte speciali disponibili nei negozi Esselunga si chiama OPPO A16s ed è uno smartphone entry-level da non perdere. Il prezzo valido in promozione fino al 2 agosto 2023 è di soli 115€ netti, uno sconto molto conveniente per un prodotto così completo!

OPPO A16s è infatti uno smartphone molto economico ma in grado di soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Ha un display da 6,52" a risoluzione HD+ con notch a goccia sul bordo superiore, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC. La memoria interna è da 64 GB, mentre la RAM è pari a 4 GB. Da notare anche la presenza del chip NFC e della certificazione IPX4.

La promozione per OPPO A16s vale solo nei negozi fisici Esselunga aderenti all'iniziativa. Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link.

Se invece volete acquistare direttamente online OPPO A16s su Amazon, potete cliccare sui pulsanti nel box in basso.