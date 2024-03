Pixel 8 e Pixel 8 Pro al miglior prezzo sono la sorpresa del giorno

Iniziamo bene la settimana con un'offerta appena spuntata sul sito di Unieuro, mentre nei negozi è ancora in atto il volantino "Marzo ti Sorprende a Tasso Zero". Solo nella giornata di oggi 11 marzo, e fino a domani 12 marzo 2024, sarà possibile acquistare Pixel 8 e Pixel 8 Pro a prezzi molto convenienti, i più bassi dell'ultimo periodo.

Attenzione, perché per sfruttare al massimo la promozione e ottenere la massima percentuale di sconto dovete inserire il seguente "COUPON" nel carrello, a prescindere dal modello selezionato:

PIXEL100

In basso troverete la selezione di tutti i prodotti coinvolti nell'iniziativa, quindi non potrete sbagliarvi.