PlayStation promette una "Primavera da Player" e sconta tutti i suoi giochi più belli

A che punto siete con le pulizie di primavera? In ogni caso, prendetevi un momento di pausa, perché PlayStation ha annunciato un'importante iniziativa che riguarda il suo store digitale, denominata guarda caso "Primavera da Player", piena zeppa di offerte speciali.

Nel dettaglio, fino al 28 aprile è possibile acquistare molti titoli PS5 e PS4 a prezzi decurtati. Tra i numerosi giochi in promozione ci sono tanti pesi massimi come God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, oltre ad una batteria di avventure classiche della linea economica, come Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted: The Nathan Drake Collection e Ratchet & Clank.