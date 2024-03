Prese e lampadine smart a 0,99 euro? Su Amazon è possibile, ma non per tutti

Esatto, non avete letto male. Da un paio di giorni infatti sulla schermata iniziale sono apparsi dei banner che vi propongono una presa smart sengled o una lampadina Philips Hue a 0,99 euro (a proposito, date un'occhiata all'elenco delle migliori app per monitorare prezzi Amazon , oppure iscrivetevi al nostro canale Telegram ).

In pratica, cliccando su uno di questi banner arriverete alla pagina del prodotto, che troverete a prezzo pieno. A questo punto, dovrete cliccare sul piccolo pulsante Applica sotto al prezzo, che mostrerà un segno di spunta verde con la scritta Riscattato (qui sotto vedete come diventa dopo aver cliccato sopra Applica). Se non lo vedete, significa che non siete tra i clienti selezionati e non potrete accedere allo sconto.

Come potete leggere, è richiesto un codice promozionale e l'offerta è soggetta a condizioni. Cosa significa? Che dovrete prima applicare il codice promozionale, e che questo sarà disponibile solo per utenti selezionati.

Inoltre dalle nostre prove una volta utilizzato il codice non sembra si possa comprare un altro prodotto usufruendo della stessa iniziativa. Quindi dovete scegliere, o una presa o una lampadina.

Al momento abbiamo trovato solo questi due prodotti, che vi indichiamo nei box di vendita qui sotto, ma non è detto che siano gli unici. Stando ai Termini e condizioni, l'offerta è applicabile solo su prodotti venduti da Amazon, non Warehouse Deals o rivenditori terzi, è limitata a un articolo per cliente e per account e sarà disponibile fino alle ore 17:00 (orario dell'Europa centrale) del 29/12/2024.

Questo significa che potrebbero essercene altre da qui a dicembre.

Inoltre l'offerta non è valida per gli acquisti 1-Click e non si può acquistare tramite voce con Alexa.