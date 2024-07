Galaxy A55 gratis per chi acquista un nuovo notebook Samsung ora

Samsung lancia una nuova promozione estiva per incentivare l'acquisto dei suoi laptop di punta, che si va a sommare a tutta un'altra serie di iniziative già attive, delle quali vi abbiamo parlato in uno specifico articolo. Scendendo invece più nel dettaglio della nuova promo, dall'1 al 28 luglio 2024, chiunque acquisterà un Galaxy Book4 Series, Book4 Edge o Book3 360 attraverso i canali ufficiali Samsung, riceverà in regalo un Samsung Galaxy A55 5G.

La promozione richiede di effettuare l'acquisto entro le date indicate e, dopo averlo effettuato, sarà necessario registrarsi entro il 27 agosto 2024 sul sito ufficiale dell'iniziativa (disponibile a questo link) per richiedere il premio.

I modelli inclusi nella promozione sono specifici e comprendono diversi codici modello per ogni serie. Li potete consultare nella lista a seguire:

Galaxy Book4 Ultra (Codice modello NP960XGL-XG1IT; NP960XGL-XG2IT; NP960XGL-XG3IT);

(Codice modello NP960XGL-XG1IT; NP960XGL-XG2IT; NP960XGL-XG3IT); Galaxy Book4 Pro 360 (Codice modello NP960QGK-KG1IT);

(Codice modello NP960QGK-KG1IT); Galaxy Book4 Pro (Codice modello NP940XGK-KG1IT; NP940XGK-KG2IT; NP960XGK-KG1IT;

NP960XGK-KG2IT);

(Codice modello NP940XGK-KG1IT; NP940XGK-KG2IT; NP960XGK-KG1IT; NP960XGK-KG2IT); Galaxy Book4 360 (Codice modello NP750QGK-KG1IT; NP750QGK-KG2IT; NP754QGK-KG1IT);

(Codice modello NP750QGK-KG1IT; NP750QGK-KG2IT; NP754QGK-KG1IT); Galaxy Book4 (Codice modello NP750XGK-KG1IT; NP750XGK-KG2IT; NP750XGK-KG3IT);

(Codice modello NP750XGK-KG1IT; NP750XGK-KG2IT; NP750XGK-KG3IT); Galaxy Book4 Edge (Codice modello NP960XMB-KB1IT; NP960XMA-KB1IT; NP940XMA-KB1IT);

(Codice modello NP960XMB-KB1IT; NP960XMA-KB1IT; NP940XMA-KB1IT); Galaxy Book3 360 (Codice modello NP730QFG-KA1IT).

Ogni acquisto qualificante darà diritto a un premio, cioè un Samsung Galaxy A55 5G (codice modello SM-A556B) del valore di 499€, che sarà consegnato gratuitamente entro 180 giorni dalla data dell'email di validazione.

Per partecipare, dovrete acquistare i prodotti promozionati su Samsung Shop Online, Samsung Shop App (inclusi i programmi "Samsung Partners Reward" e "Samsung Student") o presso il "Samsung Experience Store" situato nel centro commerciale "Il Centro" in Via Giuseppe Eugenio Luraghi, 11 ad Arese (MI). Il regolamento completo dell'iniziativa è disponibile a questo link.

