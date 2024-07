Tutte le promozioni sui nuovi Galaxy, con gli omaggi un po' diversi dal solito

Prima di buttarci nella mischia, vi lasciamo qui sotto il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori in giro per il web, senza esagerare con le notifiche.

Samsung offre ai suoi clienti tre promozioni da non perdere per chi fosse interessato ai nuovi dispositivi appena presentati . Dal 10 al 23 luglio 2024 , sarà possibile approfittare di offerte esclusive per portarsi a casa degli omaggi che premiano gli acquisti del giorno uno (o quasi). Che si tratti dei nuovi foldable, degli smartwatch all'avanguardia o degli auricolari di ultima generazione, queste promozioni sono pensate per soddisfare ogni esigenza.

Tutte le promo sui nuovi Galaxy

Iniziamo con i nuovi Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6: chi acquista uno di questi modelli su Samsung Student dal 10 al 23 luglio 2024, avrà diritto a un Samsung Galaxy Tab A9 WiFi in omaggio, semplicemente registrandosi entro il 22 agosto 2024 a questo link. Un'offerta ideale per chi desidera esplorare il mondo dei foldable senza rinunciare alla comodità di un tablet.

Ma le sorprese non finiscono qui. Per chi è appassionato di smartwatch, Samsung propone un regalo esclusivo per l'acquisto di un Galaxy Watch Ultra, Watch 7 40 mm o quello da 44 mm presso uno dei negozi convenzionati, come Amazon, MediaWorld, Unieuro e molti altri. Anche in questo caso, l'offerta è valida dal 10 al 23 luglio 2024, e, registrandosi entro il 21 settembre 2024 a questo link, si potrà ricevere una Trial Band o una Fabric Band in omaggio, così da avere maggiori possibilità di personalizzazione estetica.

Infine, per chi punta agli auricolari Samsung, c'è una promozione dedicata ai nuovi Galaxy Buds3 Pro e Buds3. Acquistando uno di questi modelli (nel medesimo periodo promozionale delle precedenti iniziative) presso i punti vendita aderenti (Amazon, MediaWorld, Unieuro e tanti altri) e registrandosi a questo link entro il 21 settembre 2024, si riceverà una Clip Case in omaggio, per proteggere e trasportare i propri auricolari con un pizzico di stile.