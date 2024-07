Prima di buttarci nella mischia e scoprire la promo, vi lasciamo qui sotto il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori in giro per il web, senza esagerare con le notifiche.

Non contenta delle tantissime promozioni riservate a chi volesse acquistare i nuovi dispositivi Galaxy , Samsung annuncia una nuova iniziativa per mezzo della quale va a premiare coloro che desiderano acquistare uno smartphone della linea medio gamma. Nel dettaglio, dal 15 al 28 luglio 2024 , sarà possibile ottenere un Galaxy SmartTag 2 in omaggio con l'acquisto di Galaxy A35 e Galaxy A55 in versione 5G.

Tutte le promo sui nuovi Galaxy

Samsung presenta una promozione da non sottovalutare per chi acquista i nuovi Galaxy A35 5G e Galaxy A55 5G. Effettuando l'acquisto su Samsung Shop Online, tramite l'App Samsung Shop o presso il Samsung Experience Store di Milano, dal 15 luglio 2024 al 28 luglio 2024, si avrà diritto ad un Galaxy SmartTag 2 in omaggio.

Per partecipare alla promozione, sarà necessario registrare l'acquisto entro il 27 agosto 2024 su questo sito.

Il nuovo SmartTag 2 si presenta in modo completamente diverso rispetto alla scorsa edizione, con un nuovo design ovale, un po' più lungo, ma decisamente più stretto e soprattutto più sottile. Adesso c'è un ampio anello con una protezione in metallo interna che permette di agganciare moschettoni, lacci e anelli di dimensioni più ampie rispetto a prima. In più, la protezione in metallo permette di allungare la vita della scocca in plastica, con la batteria a bottone CR2032 estraibili tramite un piccolo accessori a pin. Per maggiori dettagli, leggete la nostra recensione completa.

Insomma, si tratta del classico dispositivo utile per tenere traccia degli oggetti personali, migliorando la comodità e la sicurezza nella vita quotidiana, caratterizzato però da un design rinnovato. Ogni acquisto darà diritto a un solo premio, che verrà consegnato gratuitamente entro 180 giorni dalla data dell'email di validazione.