3 mesi gratis di Apple TV+ per i clienti LG: come fare per ottenerli

Volete provare Apple TV? Godervi degli ottimi show esclusivi come il chiacchieratissimo Ted Lasso? LG vi propone una promozione per poter gustare gratis il servizio di streaming della Mela: non dovrete necessariamente acquistare un nuovo TV, perché l'iniziativa è valida anche per i già clienti. Andiamo a scoprire subito i dettagli, oltre a ricordarvi di cliccare qui sotto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, in modo da essere sempre aggiornati sui migliori prezzi online.

