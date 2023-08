Galaxy S23 in regalo e altri simpatici omaggi nelle nuove promo Samsung

Samsung non smette di sorprendere i propri clienti con le classiche promozioni che omaggiano gli acquisti. Quest'oggi andiamo a vedere due ghiotte iniziative tramite le quali potrete ottenere addirittura un Galaxy 23 in regalo. Chiaramente dovrete acquistare un prodotto molto costoso per accaparrarvelo (spoiler: l'Odyssey Neo G9 57'' da oltre 2.000€), ma stiamo pur sempre parlando di un telefono di prima fascia. Occhio anche alla promo dedicata alle asciugatrici, che vi segnaliamo subito dopo.

Prima di iniziare, mettiamo sotto i faretti il nostro canale Telegram delle offerte, per essere sempre aggiornati sui migliori prezzi: cliccate sul pulsante qui sotto per iscrivervi!

Canale Telegram Offerte