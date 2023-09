Poche ore per approfittare degli sconti al 50% del Samsung Festival

Una delle migliori promozioni Samsung attualmente in atto è quella che prevede un cashback fino a 300€ sulla famiglia di Galaxy S23. Non contenta di questa fantastica iniziativa, che in realtà è già stata proposta appena qualche mese fa, l'azienda coreana ha deciso di lanciare una sorta di festival degli sconti, il quale include una serie di promozioni dense di opportunità di risparmio.

