Fatevi un aspirapolvere Samsung ora, ci sono dei succosi regali!

Non contenta del recente cashback relativo all'acquisto di smartwatch e auricolari true wireless, Samsung lancia un'altra promozione che premia i suoi clienti. Questa volta coinvolge gli elettrodomestici con due iniziative differenti: una dedicata interamente agli aspirapolvere Samsung Jet, l'altra più generale.

Prima di vedere insieme le promo, vi lasciamo il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori in giro per il web, senza esagerare con le notifiche.

Canale Telegram Offerte