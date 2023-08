Preferite la musica o la praticità? Le promo Samsung perfette per voi

Finita la sbornia di offerte abbinate ai preordini dei nuovi dispositivi Samsung, come Galaxy Z Flip 5 o Galaxy Watch 6, il gigante coreano ha rilanciato con nuove promozioni che mettono sul piatto Galaxy Buds 2 e Buds 2 Pro (ecco la nostra recensione, in caso ve la siate persa), oltre al Super Fast Wireless Charger Duo per l'ultimo orologio del marchio.

