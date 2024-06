Torna il Cashback Samsung! Fino a 500€ di rimborso su tantissimi Galaxy

Torna una delle promozioni più apprezzate dai clienti, quella per mezzo della quale è possibile ricevere un cashback sui prodotti Samsung. Questa volta, però, l'iniziativa coinvolge una marea di dispositivi Galaxy, cioè le famiglie di S24, S23, Tab S9 e i notebook della linea Book4.

Nel dettaglio, basta comprare uno dei modelli in promozione per avere l'accesso alla promo, così da richiedere il rimborso. L'iniziativa coinvolge molti negozi, tra i quali spiccano Amazon Italia e le catene di elettronica più note, come Trony, MediaWorld, Expert, Unieuro, Euronics e molte altre. L'acquisto dovrà essere effettuato dal 10 al 24 giugno 2024, per poi essere registrato entro il 23 agosto 2024 a questo link.

Il rimborso, caratterizzato da una forbice che va da 100€ ad un massimo di 500€, è corrispondente al prodotto acquistato:

a fronte dell'acquisto dello smartphone Samsung Galaxy S24 (codice modello SM-S921B),

Samsung Galaxy S23 (codice modello SM-S911B) o Samsung Galaxy S23 FE (codice modello SMS711B), il valore del rimborso sarà pari a 100€ (cento/00);

del rimborso sarà pari a 150€ (centocinquanta/00);

tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (codice modello SM-X616B; SM-X610N) o Samsung Galaxy Tab S9

FE (codice modello SM-X516B; SM-X510N) o del notebook Samsung Galaxy Book4 (codice modello

NP750XGK-KG1IT; NP750XGK-KG2IT; NP750XGK-KG3IT), il valore del rimborso sarà pari a 200€

(duecento/00);

NP750QGK-KG2IT), il valore del rimborso sarà pari a 300€ (trecento/00);

SM-X716B; SM-X710N) il valore del rimborso sarà pari a 400€ (quattrocento/00);

NP960XGK-KG2IT; NP940XGK-KG1IT; NP940XGK-KG2IT) o Samsung Galaxy Book4 Pro 360 (codice

modello NP960QGK-KG1IT), il valore del rimborso sarà pari a 500€ (cinquecento/00);

Dopo la convalida del vostro acquisto promozionato, riceverete il relativo rimborso entro 45 giorni dalla mail di validazione.

Per maggiori informazioni, vi lasciamo la pagina principale della promo a questo link, ma non prima di avervi informati, ancora una volta, che potete usufruire dell'iniziativa anche su Amazon, dunque vi lasciamo i link per acquistare gli articoli in promozione, validi per il cashback.

