Galaxy A54 o A34? Basta acquistarne uno per ricevere dei premi

Avete in previsione l'acquisto di un entry-level a scelta tra Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G? Bene, allora vale la pena prenderli in questo periodo, perché la nuova promozione di Samsung vi ricompensa con due accessori, ovvero una cover ed un caricatore da 25 W. Dovrete però acquistarli direttamente dal Samsung Store per poter aderire all'iniziativa: vi spieghiamo bene tutto qui sotto!

Canale Telegram Offerte