Samsung come Kinder: regalo a sorpresa per ogni monitor acquistato!

Quest'anno, il periodo pasquale è stato letteralmente invaso dai video sui social nei quali i creatori di contenuti svelavano i trucchetti con cui scovare le sorprese all'interno delle uova di Pasqua firmate Kinder: bastava infatti pesarle, magari direttamente sulle bilance dell'ortofrutta, per scoprire il contenuto desiderato. Fortunatamente, con la nuova promo Samsung dedicata ai monitor, è l'azienda stessa a dirvi cosa vi offrirà come omaggio.

Nel dettaglio, l'iniziativa promozionale vi premia in base alla spesa sostenuta. Vi basta acquistare uno dei monitor Samsung coinvolti, quelli presenti nella lista in basso, per accedere alla promo:

Gaming : Odyssey OLED G6 - G60SD (LS27DG600SUXEN), Odyssey OLED G8 - G80SD (LS32DG800SUXEN)

: Odyssey OLED G6 - G60SD (LS27DG600SUXEN), Odyssey OLED G8 - G80SD (LS32DG800SUXEN) HRM : S60D (LS24D600EAUXEN, LS27D600EAUXEN, LS32D600EAUXEN), S70D (LS27D700EAUXEN, LS32D700EAUXEN), S80D (LS27D800EAUXEN, LS32D800EAUXEN)

: S60D (LS24D600EAUXEN, LS27D600EAUXEN, LS32D600EAUXEN), S70D (LS27D700EAUXEN, LS32D700EAUXEN), S80D (LS27D800EAUXEN, LS32D800EAUXEN) Smart: M5 (LS27DM500EUXEN, LS32DM500EUXEN), M7 (LS32DM700UUXEN, LS43DM702UUXEN), M8 (LS32DM801UUXEN)

L'acquisto dovrà essere effettuato dal 4 al 23 giugno 2024 presso i canali ufficiali di Samsung, per poi essere registrato entro il 4 agosto 2024 a questo link.

Come detto, il premio è corrispondente alla fascia dell'importo speso:

Fino a 449,99 = Galaxy Buds2 Pro in regalo

= Galaxy Buds2 Pro in regalo Da 450€ a 699,99€ = Galaxy Watch6 in regalo

= Galaxy Watch6 in regalo Da 700€ a 999,99€ = Galaxy A55 5G in regalo

= Galaxy A55 5G in regalo Da 1.000€ = Galaxy S23 in regalo

Dopo la convalida del vostro acquisto promozionato, riceverete il premio entro 180 giorni dalla mail di validazione. Per maggiori informazioni, vi lasciamo la pagina principale della promo a questo link, ma non prima di avervi informati che potete usufruire dell'iniziativa anche su Amazon, con l'acquisto del modello Odyssey OLED G6 LS27DG602SUXEN, così da ricevere Galaxy A55 5G in omaggio.

Infine, trovate in basso il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori in giro per il web, senza esagerare con le notifiche.

Canale Telegram Offerte