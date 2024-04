Il cashback veste Samsung: rimborsi fino a 50€ sui vostri accessori

Torna ancora la promozione per mezzo della quale è possibile ricevere un cashback sui prodotti Samsung. Questa volta, però, l'iniziativa coinvolge gli accessori, in particolare smartwatch e auricolari true wireless. Basta infatti comprare uno dei modelli in promozion per avere l'accesso alla promo, così da richiedere il rimborso. Attenzione, perché l'unico negozio aderente è il Samsung Shop Online, lo store ufficiale dell'azienda.

