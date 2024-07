Samsung ti regala un Galaxy Watch6 Classic con l'acquisto di un notebook

È tempo di un nuovo omaggio Samsung per chi vuole (o sta per) acquistare i notebook delle linee Galaxy Book4 e Book3 360. Dal 29 luglio 2024 al 18 agosto 2024, acquistando uno dei modelli promozionati, si avrà diritto ad un Galaxy Watch6 Classic in omaggio.

