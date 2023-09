Fuoritutto Televisori con gli LG OLED Days: sconto 20% su tutta la gamma!

Sono ufficialmente partiti gli LG OLED Days, i giorni giusti per acquistare un nuovo televisore OLED grazie alla nuova promozione speciale dello store ufficiale LG. Avete tempo fino al 20 settembre 2023 per sfruttare gli sconti fino al 20% sui migliori modelli di smart TV dell'azienda coreana, ma attenzione perché questa promo è riservata solo ai clienti iscritti al programma Member LG. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno pubblichiamo i migliori sconti in tempo reale.

LG OLED Days

Sono davvero tanti i prodotti inclusi nell'offerta LG OLED Days. Come detto all'inizio, la promozione è riservata in esclusiva per i clienti Member LG, un programma speciale a cui potete iscrivervi gratuitamente a questo indirizzo. Lo sconto si compone di due parti: un coupon principale con sconto del 15% cumulabile con altro coupon di Benvenuto con sconto del 5%, per uno sconto totale del 20%. Lo sconto non è applicabile agli utenti VIP Program.

A seguire riportiamo le istruzioni complete del sito ufficiale LG per sfruttare la promozione LG OLED Days: Accedi o registrati a MyLG;

Aggiungi il prodotto desiderato e ottieni il 15% di sconto (cumulabile con coupon di Benvenuto del 5%);

Effettua il checkout e finalizza l'ordine. Tra i prodotti da non perdere segnaliamo i nuovi LG OLED evo C3, G3 e B3, ma ci sono anche modelli meno recenti come quelli di serie C24 e B2 a prezzi ottimi, per non parlare dei molti bundle con TV serie C34 e soundbar inclusa nel prezzo. Potete scoprire tutti i modelli di smart TV OLED LG selezionati per la promozione andando su questa pagina.