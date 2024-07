Come ricevere gratis il robot Jet Bot acquistando un frigorifero Samsung

Prima di buttarci nella mischia e scoprire la promo, vi lasciamo qui sotto il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori in giro per il web, senza esagerare con le notifiche.

Non contenta della promozione appena lanciata relativa alle scope elettriche BESPOKE Jet , Samsung ne propone un'altra, ma questa volta la dedica ai frigoriferi 4 porte . Infatti, acquistando uno dei modelli promozionati, si potrà ottenere un robot di pulizia Jet Bot Combo in omaggio, fino al 31 ottobre 2024 .

Frigorifero e robot: due piccioni con una fava!

Come anticipato in apertura, Samsung presenta una promozione esclusiva per chi acquista uno dei frigoriferi 4 porte selezionati. Effettuando l'acquisto entro il 31 ottobre 2024 presso uno dei negozi convenzionati, sarà possibile ricevere in omaggio un robot Jet Bot Combo.

L'offerta è valida per gli acquisti effettuati presso i seguenti negozi: Samsung e-Store, Samsung, MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony, Expert, Comet, DimoStore, Bruno, e SME.

I modelli promozionati includono i seguenti codici modello:

RF59C70TES9/ES

RF59C70TEB1/ES

RF65DG960ESREF

RF65DG9H0ESREF

RF65DG9H0EB1EF

RF65A967ESR/ES

RF65A977FSR/EF

RF65A977FB1/EF

RF65A90TEB1/ES

RF65A90TESR/ES

RF65A90TFS9/ES

Dopodiché, dovrete registrare l'acquisto entro il 30 novembre 2024 su questo sito. Il Jet Bot Combo sarà consegnato gratuitamente entro 180 giorni dalla data dell'email di validazione, Questa promozione è perfetta per chi desidera migliorare l'efficienza della propria cucina e la pulizia della casa, così da prendere due piccioni con una fava.

Per maggiori informazioni, visitate la pagina dell'iniziativa disponibile a questo link.