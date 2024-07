Tu compri l'aspirapolvere, Samsung ti regala Galaxy Watch FE

Dopo quella relativa a Galaxy A35 e Galaxy A55, Samsung torna a far parlare di sé con una delle sue promozioni. Dal 22 luglio 2024 al 30 settembre 2024, acquistando una scopa elettrica BESPOKE Jet, si avrà diritto ad un Galaxy Watch FE in omaggio. Un'occasione perfetta per aggiornare la propria casa e, contemporaneamente, il proprio stile di vita grazie all'ottimo smartwatch di Samsung.

