Galaxy A34 5G in regalo con l'innovativo forno di Samsung: come richiederlo

Nuovo giorno, nuova promozione Samsung, che si sta rivelando particolarmente attiva questa estate, considerando le tante iniziative lanciate per incentivare gli acquisti dei clienti. Oggi vediamo quella relativa al nuovo Dual Cook Flex, il forno dotato di doppia ventola, doppia porta e separatore, un insieme che dona all'apparecchio due forni autonomi in uno, utilizzabili anche contemporaneamente, senza scambi di odori, con temperature e tempi di cottura differenti.

La promo per premiare l'acquisto del forno in questione regala un Galaxy A34 5G, un omaggio davvero gradito