Il monitor curvo da record vi regala Samsung Galaxy S22

È una "Nuova Era del Gaming" per Samsung, che ha presentato da pochissimo il nuovissimo Odyssey OLED G9, il primo monitor OLED ad offrire una risoluzione Dual Quad High Definition, con un effetto che equivale ad avere due schermi QHD affiancati. Come da tradizione, l'azienda premierà l'acquisto dei clienti con un prodotto in omaggio, in questo caso un Galaxy S22. Andiamo a vedere insieme i dettagli dell'iniziativa!