Nuova promozione di Sony: fino a 400€ di cashback per l’acquisto di ​un TV BRAVIA e soundbar

Sony ha pensato ad un'iniziativa speciale per coloro che intendono acquistare un nuovo TV e non solo. In particolare, dal 1° novembre, l'azienda ha lanciato una promozione che consente di acquistare un TV BRAVIA – sia da 55 pollici che superiore – e una soundbar e di ottenere un rimborso fino a 400 euro.

Scendendo nei dettagli della notizia, l'acquisto dei due prodotti non dovrà avvenire per forza nello stesso momento: dunque, potrà essere effettuato anche in giorni diversi e, inoltre, presso due differenti rivenditori autorizzati (purché siano aderenti all'iniziativa entro i termini prestabiliti). Il valore complessivo del cashback, invece, varierà a seconda della combinazione dei prodotti acquistati (minimo 200 euro, massimo 400 euro).