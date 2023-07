Questo regalo rende Galaxy Tab S9 lo strumento perfetto per lavorare in mobilità

Allo spumeggiante annuncio dei 26 luglio, con cui Samsung ha svelato al mondo i suoi nuovi dispositivi pieghevoli, Galaxy Watch 6 e Galaxy Tab S9, sono seguite una serie di appetitose offerte sul Samsung Shop, sia per quanto riguarda i pieghevoli che gli orologi.

Adesso è la volta dei nuovissimi tablet del marchio, disponibili in tre dimensioni di schermo (da 11" a ben 14,6"), e che vi permetteranno di ricevere in regalo l'ottima Samsung Cover Keyboard Slim per trasformare i dispositivi nel vostro ufficio in mobilità. Vediamo come partecipare, oltre a ricordarvi il nostro canale Telegram delle offerte: iscrivetevi per non farvi sfuggire le promozioni più interessanti sul Web!

Canale Telegram Offerte