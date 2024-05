PS5 torna in sconto per i Days Of Play: ecco i nuovi prezzi validi per pochi giorni

Tornano i Days Of Play per tutti gli appassionati del mondo PlayStation! Dal 29 maggio al 12 giugno 2024 avrete a disposizione sconti eccezionali su tutte le versioni di PS5, sul visore PSVR2 e su tanti giochi esclusivi per la console di Sony Interactive Entertainment. Un'occasione da non perdere per tutti gli appartenenti alla community PlayStation.

Sconti per PS5 e PSVR2

Le offerte per i dispositivi hardware a marchio Sony portano i prezzi in forte ribasso. Trovate sconti per le due versioni di PS5, sia Digital che Standard, e anche per il visore PlayStation VR2, mai visto a cifre così basse. Manca solo la nuova PS5 Slim, che purtroppo non è stata inclusa in questa promozione. A seguire trovate tutti i prezzi scontati per ciascun dispositivo. Si tratta di prezzi suggeriti al pubblico, dunque potrebbero esserci leggere variazioni a seconda dello store che visitate. PS5 Digital (senza lettore disco): 399,99€ invece di 449,99€

(senza lettore disco): 399,99€ invece di 449,99€ PS5 Standard (con lettore disco): 499,99€ invece di 549,99€

(con lettore disco): 499,99€ invece di 549,99€ PSVR2: 499,99€ invece di 599,99€ Sono disponibili anche sconti esclusivi per i controller ufficiali DualSense di PS5, diversi a seconda delle colorazioni. 20€ di sconto su White e Midnight Black

su White e Midnight Black 25€ di sconto su Galactic Purple, Starlight Blue, Cosmic Red e Nova Pink

Sconti per giochi esclusivi

Insieme alla PS5 sono in promozione anche diversi giochi esclusivi per PS5 e PS4. Gli sconti sono disponibili sullo store online PlayStation Store e nei negozi aderenti all'iniziativa. Tra i tanti, segnaliamo la disponibilità di prezzi molto convenienti per alcuni dei bestseller assoluti della console Sony, come quelli riportati nella lista in basso. Marvel's Spider-Man 2 : 59,99€ invece 79,99€

: 59,99€ invece 79,99€ Rise of the Ronin : 59,99€ invece 79,99€

: 59,99€ invece 79,99€ God of War Ragnarök (PS5) : 49,99€ invece 79,99€

: 49,99€ invece 79,99€ Horizon Forbidden West (PS5) : 39,99€ invece 59,99€

: 39,99€ invece 59,99€ The Last of Us Part 2 Remastered: 39,99€ invece 49,99€