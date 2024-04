Sconto eccezionale per la nuova PS5 Slim nei negozi fisici Esselunga. La versione più recente della console a marchio Sony si può acquistare in offerta a soli 439€ (invece di 549€) per l'edizione standard, quella con lettore disco integrato. Un prezzo davvero conveniente per una delle macchine da gioco più popolari del momento!

Avete tempo fino al 13 aprile 2024 per sfruttare questo clamoroso ribasso, che come sempre sarà valido solo nei negozi fisici Esselunga aderenti all'iniziativa. Inoltre, le scorte saranno molto limitate, dunque vi consigliamo di andare subito sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link e scoprire i punti vendita in cui sfruttare lo sconto.