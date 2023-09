Redmi Pad è il tablet da non perdere con la doppia offerta Esselunga e Amazon

Prezzo eccezionale per il tablet Redmi Pad con la nuova offerta tech disponibile nei negozi Esselunga. Sfruttando la promozione valida fino al 20 settembre 2023 potete acquistare la versione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a soli 185€ netti, uno dei prezzi più bassi sul web al momento.

Redmi Pad è un tablet Android con design minimale e un hardware abbastanza interessante. Monta un processore MediaTek Helio G99 e una batteria da 8.000 mAh, ma soprattutto ha un ottimo schermo IPS da 10,61" a risoluzione 2K e refresh rate a 90 Hz, perfetto per guardare film e serie TV ma anche per giocare a buona fluidità.

La promozione per Redmi Pad vale solo nei negozi fisici Esselunga aderenti all'iniziativa. Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link. Se invece volete acquistare allo stesso prezzo direttamente online Redmi Pad su Amazon, potete cliccare sui pulsanti nel box in basso.