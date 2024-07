Esselunga vi vuole mettere una smartband al polso per soli 19€

Esselunga ha appena lanciato una nuova offerta promozionale per la Xiaomi Redmi Smart Band 2, una delle smartband più apprezzate nella fascia economica. Uscita sul mercato lo scorso anno, la catena la propone da oggi fino al 31 luglio 2024 in sconto a soli 19€.

