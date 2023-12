Regali di Natale 2023: la cover iPhone di qualità

Cover Mujjo

Parliamo della cover in pelle di Mujjo, brand che negli ultimi anni si è fatta molto apprezzare per i suoi prodotti. In particolar modo noi abbiamo apprezzato tantissimo la sua ultima cover in pelle per gli iPhone 15 Pro (e in particolare noi l'abbiamo provata su iPhone 15 Pro Max). Questo soprattutto in considerazione del fatto che Apple ha scelto di dismettere la sua originale, sostituendola con una in tessuto che non è riuscita a convincerci.

Questo accessorio unisce resistenza e design, grazie alla sua struttura rinforzata. Il blocco in metallo lavorato protegge in modo efficace le lenti della fotocamera, un dettaglio che non solo aumenta la sicurezza ma anche l'estetica della cover.

La cover è realizzata in pregiato cuoio europeo conciato nei Paesi Bassi, ottenendo il Gold Rating dal Leather Working Group per gli standard ambientali. Questo materiale non solo conferisce un aspetto raffinato, ma è anche destinato a migliorare nel tempo, acquisendo una patina unica. L'impegno verso la sostenibilità si evidenzia nella scelta di utilizzare il DriTan, una tecnologia di concia del cuoio senza acqua.

Infine la fodera interna in microfibra giapponese offre un tocco di lusso con una finitura simile alla seta, simile proprio a quella delle vecchie cover originali Apple.

Certo, il prezzo non è popolare, visto che costa 64€ sul sito ufficiale, ma se volete proteggere con classe un iPhone da oltre 1000€ sono soldi spesi bene.

Su Amazon trovate per esempio anche quella per iPhone 14 Plus.