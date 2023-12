Regali di Natale 2023: uno schermo intelligente

Mancano 6 giorni a Natale, e noi di SmartWorld vogliamo accompagnarvi alla festa più bella dell'anno con una serie di consigli spassionati per idee regalo e non. Ecco quindi che da oggi e fino al 24 dicembre vi suggeriremo un articolo al giorno che ciascuno di noi ha apprezzato particolarmente: parliamo ovviamente di dispositivi di elettronica di consumo, o comunque in generale di possibili regali nerd .

Smart Display

Potremmo ragionare a lungo di quale sia il miglior smart display, ma non è questo il nostro intento oggi. Semplificando molto la scelta, vi proponiamo infatti alcuni modelli di Amazon e Google, ovvero con Alexa e Assistant rispettivamente, che svolgono comunque il loro lavoro, seppure in modo diverso.

Va da sé che a seconda dell'ecosistema nel quale siete più "infognati", la vostra scelta propenderà più facilmente per uno o per l'altro.

L'idea alla base di uno smart display è semplice: espandere le potenzialità di uno smart speaker. Con quest'ultimo potete solo parlare, e alla fine otterrete risposte verbali alle vostre domande; oppure vi limiterete ad ascoltare la musica che avete messo in riproduzione. Lo smart display aggiunge invece un altro importantissimo senso: la vista. Ricette, esercizi fisici, note, ma anche video e film: con uno smart display non siete limitati al solo ascolto, e questo apre le porte a un mondo molto più vasto di impieghi.

Ne uso, ormai da anni, uno in cucina, e che sia appunto una nuova ricetta, una pioggia di timer, la lista della spesa, o anche qualche semplice video per intrattenerci mentre ceniamo, ha sempre fatto il suo dovere egregiamente, tanto che ormai lo usa tutta la famiglia con naturalezza.

Qui sotto trovate alcune popolari alternative, diversi per dimensione e prezzo (ovviamente): personalmente non penso che debbano essere enormi: 8 pollici sono già più che sufficienti per molti utilizzi, ma dipende poi dall'ambiente dove andrete a collocarlo, e le alternative certo non mancano.