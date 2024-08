Tutti gli sconti per il decimo anniversario di Roborock

La smart factory di Roborock include sette zone di prova e 11 aree per la valutazione delle funzioni hardware, oltre a 234 stazioni di prova che simulano diversi materiali per pavimenti e planimetrie domestiche per una valutazione completa della durata.

Contestualmente, Roborock ha investito oltre 460 milioni di yuan per realizzare il proprio impianto di produzione, operativo da aprile 2023. Dotata di un'automazione completa e di un sistema di gestione intelligente, la fabbrica vanta sistemi avanzati come SAP, MES, WMS e PLM, che garantiscono processi di produzione intelligenti.

Come è nata Roborock

Per chi non lo sapesse, Roborock è stata fondata nel 2014 e da subito si è impegnata nel settore dei robot aspirapolvere, distribuendo i suoi prodotti in oltre 170 Paesi. In particolare, l'azienda ha consolidato la sua posizione di leader globale nel 2023, conquistando il secondo posto negli Stati Uniti in termini di vendite e "dominando mercati come i paesi nordici, la Germania e la Corea del Sud".

Roborock all'inizio ha sviluppato il chip LDS (laser distance sensor), che nel 2017 ha favorito il debutto del primo robot aspirapolvere. Nel corso degli anni, poi, ha allargato la propria offerta di prodotti fino ad includere aspirapolvere wireless portatili, lavapavimenti e lavasciuga.