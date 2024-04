Galaxy A14 in offerta da Esselunga, ma è meglio prendere l'A15

Alle volte succede. Ebbene sì, alle volte succede che l'offerta tech Esselunga non faccia gridare al miracolo. Dispiace, questo è sicuro, perché di solito la catena mette sul piatto un singolo prodotto molto scontato da non perdere. Questa volta è il turno di Samsung Galaxy A14, disponibile ad un prezzo sicuramente ribassato, ma non così stupefacente come successo recentemente, ad esempio, per iPhone 15.

Per la precisione, la versione da 128 GB di memoria interna di Galaxy A14 viene venduta a 129€ netti nei punti vendita Esselunga, grazie alla classica promozione "prezzi corti". Una cifra che non sarebbe male, se non fosse che lo smartphone successivo, Galaxy A15, è disponibile su Amazon Italia a cifre addirittura un pelino più basse.

In ogni caso, per dovere di cronaca, vi segnaliamo che la promozione per Samsung Galaxy A14 vale solo nei negozi fisici Esselunga aderenti all'iniziativa. Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale della catena cliccando su questo link.

Se invece volete acquistare direttamente online Galaxy A15 su Amazon Italia, che tutto sommato è più conveniente, potete cliccare sul pulsante nei box in basso.

