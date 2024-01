Lo smartphone più venduto è in sconto imperdibile da Esselunga a prezzo bassissimo

Tornano le offerte tech dei negozi Esselunga con una promozione eccezionale dedicata ad uno degli smartphone più popolari degli ultimi mesi: parliamo di Samsung Galaxy A14, disponibile a soli 135€ netti nella versione da 128 GB di memoria interna. Lo abbiamo testato con mano qualche giorno fa, date un'occhiata alla nostra recensione completa per sapere tutto su questo modello.

La promozione sarà valida solo fino al 17 gennaio 2024 e solo all'interno dei punti vendita aderenti all'iniziativa, quindi non sullo store online. Il prezzo è davvero ottimo per uno smartphone entry-level così completo, soprattutto per la versione con più memoria.

A livello tecnico, Galaxy A14 è uno smartphone con display Full HD+ da 6,6", tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e batteria da 5.000 mAh. Per l'utilizzo quotidiano è un prodotto molto funzionale, capace di fornire una buona esperienza sotto quasi tutti i fronti.

Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link.

Se invece volete acquistare direttamente online una delle versioni di Galaxy A14 disponibili su Amazon, potete cliccare sui box in basso.