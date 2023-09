L'entry-level più venduto lo sarà ancora di più con la promo Esselunga

Esselunga propone una nuova offerta speciale che in realtà nuova non è, visto che l'avevamo già vista in passato. Parliamo del vendutissimo Samsung Galaxy A14, l'apprezzato smartphone entry-level uscito quest'anno disponibile al prezzo promozionato di 145€ nella versione da 64 GB Light Green.

Si tratta di una cifra senz'altro interessante per uno smartphone con display Full HD+ da 6,6", tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP e batteria da 5.000 mAh. Se desiderate però risparmiare di più, sappiate che Amazon ha risposto ad Esselunga con prezzi ancora più bassi rispetto alla promo appena segnalata.

In ogni caso, per scoprire in quali negozi fisici è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link. Se invece volete acquistare direttamente online una delle versioni di Galaxy A14 disponibili su Amazon, potete cliccare sul pulsante nel box in basso.