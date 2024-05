Esselunga sconta Galaxy A25 5G! A questo prezzo ora ha senso

Eravamo tutti d'accordo che il prezzo di lancio di Galaxy A25 fosse troppo alto, ed infatti, guarda caso, è calato a notevole velocità. Nel dettaglio, Esselunga gli dedica la sua offerta tech e abbassa il suo prezzo a 199€, per il modello 5G da 128 GB di memoria interna, fino al 5 giugno 2024.

Galaxy A25 non è certo uno smartphone per chi desiderà grandi novità, ma è sicuramente un degno aggiornamento della linea firmata Samsung. Si tratta comunque di un telefono dalle ottime caratteristiche, spinto da un display AMOLED da 6,5'' con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Exynos 1280 e sensore principale da 50 MP con supporto OIS, molto sopra la media. Per scoprire tutti i suoi segreti vi invitiamo a leggere la nostra recensione completa

La promozione per Samsung Galaxy A25 5G vale solo nei negozi fisici Esselunga aderenti all'iniziativa. Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link.

Se invece volete acquistare direttamente online Galaxy A25 5g su Amazon, potete cliccare sul pulsante nel box in basso, anche perché il prezzo è più basso di quello offerto da Esselunga.