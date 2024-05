Lo smartphone da comprare a meno di 200€: Galaxy A33 in offerta tech Esselunga

Dopo un'offerta non particolarmente golosa, Esselunga torna in carreggiata e propone uno sconto molto interessante per il Galaxy A33 5G, uno degli smartphone economici più convenienti del momento, almeno se si considera il versante Samsung. Grazie alla promozione valida fino al 22 maggio 2024, potete acquistarlo da Esselunga a soli 199€ per il modello 5G da 128 GB di memoria interna.

Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone dual SIM con sistema Android 12, che monta un display Full HD+ da 6,4", quattro fotocamere con sensore principale da 48 MP e batteria da 5.000 mAh. Per scoprire tutti i suoi segreti vi invitiamo a leggere la nostra recensione completa, ma non prima di avervi avvisati che gli aggiornamenti hanno migliorato notevolmente l'esperienza utente rispetto a quella riscontrata, appunto, durante la fase di test per la recensione.

La promozione per Samsung Galaxy A33 5G vale solo nei negozi fisici Esselunga aderenti all'iniziativa. Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link.

Se invece volete acquistare direttamente online Galaxy A33 su Amazon, potete cliccare sul pulsante nel box in basso: occhio che il modello al prezzo più basso non è quello spedito e venduto dal colosso dell'e-commerce.