Esselunga taglia il prezzo di Galaxy A53: confrontiamolo con Amazon

Esselunga lancia una nuova offerta promozionale per uno degli smartphone Samsung più apprezzati nella fascia medio/bassa: Samsung Galaxy A53 5G. Uscito sul mercato due anni fa al prezzo di 469€, la catena lo propone da oggi fino al 17 luglio 2024 in sconto a 249€, nella versione da 128 GB di memoria interna e supporto al 5G.

Trattasi di un telefono dal bel dispaly 6,5 pollici SuperAMOLED con una risoluzione di FHD+, alimentato da un processore Exynos 1280. Migliora ogni aspetto del predecessore, rimanendo un prodotto unico rispetto a molti dei suoi concorrenti, con stabilizzazione ottica, impermeabilità e fotocamere migliori della media. Il nuovo prezzo lo avvicina alla fascia entry-level, quindi si fa decisamente prelibato, anche se, per dovere di cronaca, riportiamo che su Amazon Italia è disponibile ad una cifra inferiore, circa 233€ per la stessa variante.

Se foste comunque interessati allo sconto Esselunga, vi segnaliamo che la promozione per Samsung Galaxy A53 vale solo nei punti vendita aderenti all'iniziativa.

Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale della catena cliccando su questo link. Se invece volete acquistare direttamente online Galaxy A53 su Amazon Italia, che tutto sommato è leggermente più conveniente, potete cliccare sul pulsante nel box in basso.

