Samsung vi fa un regalo, ma dovete essere voi a chiederlo: auricolari in omaggio con i nuovi Galaxy Tab A9

Prima di proseguire, però, vi lasciamo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Un regalo speciale per gli appassionati di tablet a marchio Samsung . Tutti i clienti che acquistano uno dei nuovi modelli della gamma Galaxy Tab A9 entro il 24 febbraio 2024 possono ricevere in omaggio un paio di Galaxy Buds FE , gli auricolari true wireless dell'azienda coreana. In questo articolo vi spieghiamo tutti i dettagli della promozione.

Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 regalano The Frame

La promozione dedicata alla gamma Galaxy Tab A9 sarà attiva fino al 26 febbraio 2024. Per poter ottenere i Galaxy Buds FE in omaggio, basta acquistare uno dei modelli selezionati nei negozi fisici o su uno degli store aderenti alla promozione.

Per la precisione, i modelli selezionati sono tutti quelli che fanno parte della famiglia Tab A9, vale a dire quelli che trovate a seguire.

Galaxy Tab A9+ 5G (codice modello SM-X216B);

Galaxy Tab A9+ WiFi (codice modello SM-X210N);

Galaxy Tab A9 LTE (codice modello SM-X115N);

Galaxy Tab A9 WiFi (codice modello SM-X110N).

Le istruzioni per richiedere gli auricolari in omaggio sono molto semplici, le riportiamo a seguire come descritte sul sito di Samsung. Per maggiori informazioni e per attivare la promozione dovete andare a questo indirizzo.

Acquista Galaxy TabA9 Series dal 22 gennaio al 26 febbraio 2024 inclusi;

Registrati alla promozione entro il 27 marzo 2024;

Ricevi una Galaxy BudsFE entro 180 giorni dall'email di validazione.

L'acquisto di Galaxy Tab A9 e Tab A9+ per partecipare alla promozione è valido su tantissimi store online, anche Amazon Italia (solo venduti e spediti da Amazon). Per questo, a seguire vi proponiamo i box diretti per acquistare alcuni dei modelli in promozione, che vi permetteranno poi ottenere i Galaxy Buds FE in omaggio.