Samsung sta inviando, agli iscritti alla sua mailing list, i dettagli di un'offerta in partenza quest'oggi, che dà un buono sconto di 100 euro per l'acquisto di alcuni selezionati modelli dotati di intelligenza artificiale

Il codice sconto è valido su Samsung Online Shop e su Samsung Shop App ma solo sui seguenti modelli:

Samsung Galaxy S24 series (codici SM-S928B, SM-S926B e SM-S921B)

Galaxy S23 Base (SM-S911B)

Galaxy S23 FE (SM-S711B)

Galaxy Z Flip 5 (SM-F731B)

Galaxy Z Fold 5 (SM-F946B)

Galaxy Tab S9 series (codici SM-X916B, SM-X910N, SM-X816B, SM-X810N, SM-X716B, e SM-X710N).

Il codice può essere utilizzato entro e non oltre il 14 aprile 2024.

Non è chiaro se la promozione sarà disponibile anche sul sito per i non iscritti alla mailing list Samsung, ma al momento sul sito ufficiale non ce n'è traccia. Il codice sconto in questione però non è personale ed è quindi liberamente cedibile a terzi.

Se aveste quindi un amico che ne è in possesso, ma non intende sfruttarlo, potreste farlo voi al suo posto.