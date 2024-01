25% di sconto su tantissimi set LEGO sullo store di Kasanova, ma dovete affrettarvi!

Se amate i set LEGO non potete farvi sfuggire le incredibili offerte dello store online Kasanova. Il marchio di casalinghi ha infatti avviato una vendita flash che vi permetterà di scegliere tra ben 176 set in sconto al 25% (sapete come fare punti LEGO Insiders scansionando i manuali?).

Tra i kit disponibili ce ne sono veramente di ottimi, come la Gru cingolata Liebherr LR 13000, la Base spaziale con piattaforma di lancio LEGO City e la Camera dei Segreti di Hogwarts: andiamo a scoprire alcuni di quelli più interessanti, ricordandovi che per approfittare di queste offerte dovrete sbrigarvi.

La vendita flash è infatti attiva sul sito Kasanova solo fino al 31 gennaio 2024.

Gruppo LEGO Fan Italia