Un set LEGO è il regalo perfetto per San Valentino, e con questo omaggio ancora di più!

Se tra impegni e scadenze ve lo siete dimenticati, tra poco più di una settimana è San Valentino, la festa degli innamorati, evento celebrato da LEGO con una serie di set da regalare alla vostra dolce metà (forse è il momento giusto di scoprire come comprare i LEGO sullo shop ufficiale). Gruppo LEGO Fan Italia Per l'occasione, il gigante dei mattoncini vi propone una serie di set per aggiungere un tocco di magia alla giornata più dolce dell'anno, resa ancora più speciale dall'omaggio per chi spende più di 75 euro: il set Scatola regalo dell'Amore (40679) del valore di 10,99 euro.

Attenzione, però, il set, che include un cane Shiba in mattoncini (con due tipi di occhi), una scatola di cioccolatini a forma di cuore, un palloncino a cuore e un vaso di fiori, è in regalo solo per acquisti fino al 14 febbraio, mentre per essere sicuri di ricevere il vostro regalo per tempo LEGO di consiglia di fare l'ordine entro il 6 febbraio. Andiamo a scoprire i set più interessanti per celebrare questa giornata, ma potete trovare molte più idee a questo indirizzo.

Ecco alcune idee regalo per San Valentino

Bouquet di rose Cosa c'è di più classico di un mazzo di rose per manifestare il proprio amore? Bouquet di rose (10328) è un omaggio floreale senza tempo in grado di esprimere sentimenti profondi e duraturi. Create insieme eleganti display per la casa con questo set da 822 pezzi e disponibile per 59,99 euro a questo indirizzo.

Rose Rose (40460) è un set facile da assemblare che contiene 2 fiori rossi, foglie verdi e steli regolabili in lunghezza. Meno impegnativo rispetto al bouquet, questo set da 120 pezzi può comunque aggiungere un tocco classico al proprio San Valentino con un regalo che durerà per sempre. Potete trovare Rose qui, al prezzo di 14,99 euro.

Il Giardino Tranquillo Il Giardino Tranquillo (10315) è un set Icons da 1363 pezzi ispirato alla tranquillità dei giardini orientali. Questo set, che vi permette di ricreare un paradiso giapponese con un padiglione, un ponte ad arco, un ruscello, pesci koi, fiori di loto, alberi e rocce, è perfetto per regalare un'oasi di pace. Una costruzione che invita alla calma e alla riflessione, ideale per momenti di condivisione serena, disponibile qui al prezzo di 104,99 euro.

Piantine Guardate crescere la creatività con Piantine (10329), un set da 758 pezzi pensato per gli amanti del verde e della natura. Questo set è un delizioso angolo verde in miniatura, ideale per decorare qualsiasi spazio con un tocco di verde e creatività. Potete acquistare Piantine qui al prezzo di 49,99 euro.

Fiori di loto Fiori di Loto (40647) è un set da 220 pezzi che permette di ricreare una meraviglia della natura. Simbolo di purezza e risveglio, i fiori di loto LEGO sono un regalo significativo e adatto a ispirare serenità e potete acquistarlo a questo indirizzo per 14,99 euro.

Girasoli Girasoli (40524) è il set perfetto per illuminare la giornata della propria persona speciale. Costituito da 191 pezzi, questo set include 2 fioriture di girasole con steli e foglie verdi regolabili. Potete acquistarlo qui al prezzo di 14,99 euro.

Fiori di ciliegio Fiori di ciliegio (40725) è un set composto da 430 pezzi, in grado di catturare l'essenza della primavera grazie a 2 talee di fiori di ciliegio ricoperti di boccioli in tonalità pastello rosa e bianco. Potete acquistare questo regalo, ideale per aggiungere un tocco di poesia alla giornata degli innamorati, per 14,99 euro a questo indirizzo.

Collezione animali – Pappagalli ara Collezione animali - Pappagalli ara (31211) è un set composto da 644 pezzi, pensato per creare decorazioni naturali da appendere al muro senza cornice. Colorato e vibrante, il set simboleggia l'armonia e la bellezza della natura catturando la bellezza esotica dei pappagalli. Potete acquistare il set per 49,99 euro a questo indirizzo.