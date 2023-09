Xiaomi 13T Pro in doppia offerta: con il nostro coupon risparmiate 100€

Xiaomi 13T Pro è ormai giunto nei negozi e noi lo abbiamo anche recensito, apprezzandone praticamente ogni lato, dall'hardware fino al software. C'è però un aspetto che non ci ha convinto fino in fondo: il prezzo. La versione da 12/256 GB viene venduta a 799€, non di certo una cifra aggressiva come lo era quello di questa linea di smartphone, ma grazie al "coupon" che possiamo fornirvi noi potrete pagare 100€ in meno la versione da 16 GB/1 TB venduta su Mi.com, per un prezzo finale di 899€, contro i 999€ di listino.

Il codice da inserire durante le fasi di finalizzazione dell'ordine è il seguente:

AW100

Come se non bastasse, fino al 31 ottobre per l'acquisto di Xiaomi 13T Pro si viene omaggiati di un Redmi Pad SE, un ottimo tablet da 11'' perfetto per l'intrattenimento. In più, avrete 6 mesi di riparazione gratuita del display e 1 anno di riparazione dello smartphone per componenti o danni fuori garanzia, il che non è affatto da sottovalutare.

A chiudere il pacchetto di offerte, anche 6 mesi di Google One.

Per conoscere i dettagli di Xiaomi 13T Pro, vi consigliamo di leggere la nostra recensione, oppure di visualizzare la video-recensione in basso. Per accedere all'offerta, invece, vi basta fare clic su questo link o sul pulsante in basso, nel box sottostante.