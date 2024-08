Xiaomi Holiday Week 2024: offerte così energiche che non vanno in vacanza!

Esploriamo insieme tutti i dettagli della promozione, ma prima vi consigliamo di cliccare sul pulsante blu qui sotto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo in tempo reale i migliori consigli per gli acquisti e le occasioni da non perdere.

È arrivata la "Xiaomi Holiday Week 2024" , ovvero due settimane di offerte sul sito ufficiale Mi.com . Questa iniziativa promozionale, che sarà attiva fino al 14 agosto alle 9:59, offre sconti imperdibili e promozioni esclusive su una vasta gamma di prodotti, inclusi smartphone e articoli per la smart life. Come già saprà chi ci segue con costanza, si tratta del classico rinnovo ciclico che Xiaomi attiva, appunto, ogni due settimane circa.

Cosa acquistare alla Xiaomi Holiday Week 2024?

La promozione "Xiaomi Holiday Week 2024" su Mi.com offre nuovamente uno sconto extra con le stesse modalità della precedente iniziativa. In dettaglio, gli sconti vengono applicati secondo la seguente tabella:

Sconto di 10€ per una spesa di almeno 99€

per una spesa di almeno 99€ Sconto di 20€ per una spesa di almeno 199€

per una spesa di almeno 199€ Sconto di 30€ per una spesa di almeno 299€

Questo sconto extra per ogni soglia è vantaggioso, nonostante i numerosi vincoli, poiché non può essere applicato su alcuni prodotti come Xiaomi Robot Vacuum series, Xiaomi TV A/A Pro Series, Redmi A3 e Redmi Note 12.

Inoltre, acquistando qualsiasi prodotto e aggiungendo 79,99€, si riceve in omaggio il nuovo Xiaomi OpenWear Stereo, un ulteriore vantaggio per chi vuole approfittare delle offerte.

Oltre ai consueti sconti su smartphone, tablet e wearable, ci sono molti ribassi sugli articoli di smart life, come bollitori, friggitrici ad aria, lampade, mini stampanti fotografiche e molto altro.

Alcuni dei prodotti in offerta durante la Xiaomi Holiday Week 2024 includono il POCO X6 5G nella configurazione 8+256GB, proposto a 249,90€, il Xiaomi Robot Vacuum S10+ a 219,99€, la Xiaomi TV A Pro 55'' a 399,99€ e il Xiaomi Smart Air Purifier 4 a 159,99€.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "Xiaomi Holiday Week 2024", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente alla pagina dedicata sullo store Xiaomi. Ritagliatevi un po' di tempo, perché ci sono davvero molte opportunità di risparmio, inclusi sconti segreti e coupon da attivare per ottenere ulteriori riduzioni.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare un'occhiata anche agli sconti per prodotti Xiaomi disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più competitivi rispetto allo store ufficiale. Trovate in basso una brevissima selezione dedicata.