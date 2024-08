Xiaomi Ritorno a Scuola 2024: offerte per ripartire alla grande su smartphone, tablet e altro!

Ricomincia "Back to School II", la promozione di fine estate di Xiaomi su Mi.com. Si tratta della seconda parte di un'iniziativa pensata per celebrare il ritorno a scuola, anche se i prodotti in offerta sono ideali per tutti. La promozione è attiva dal 30 agosto fino al 16 settembre 2024 alle 9:59, e offre ancora una volta sconti eccezionali e vantaggi esclusivi su una vasta selezione di articoli dell'ecosistema Xiaomi, perfetti per accompagnarvi nella ripresa delle attività quotidiane.

Esploriamo insieme tutti i dettagli della promozione, ma prima vi consigliamo di cliccare sul pulsante blu qui sotto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno pubblichiamo in tempo reale i migliori consigli per gli acquisti e le occasioni da non perdere.